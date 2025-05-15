​Зеленський: Трамп чинить більший тиск на Україну, ніж на Росію

"Ви повинні чинити тиск на сторону, яка не хоче припиняти війну".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що президент США Дональд Трамп чинить більший тиск на Україну, ніж на Росію з моменту вступу на посаду президента.

Про це він заявив на пресконференції в Анкарі.

"Люди звертаються до дипломатії… щоб уникнути глухого кута, тому потрібно робити кроки, які приведуть до миру", - сказав Зеленський..

"Ви повинні чинити тиск на сторону, яка не хоче припиняти війну. ...Ви бачили, що президент Трамп вважав, що це допоможе - чинити тиск на обидві сторони... Я думаю, вони чинили тиск на нас більше, ніж на росіян. Україна бореться за себе. Ми не готові втрачати свої життя та землю. Це не означає, що ми агресори", - наголосив Зеленський.