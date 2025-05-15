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​Зеленський: Трамп чинить більший тиск на Україну, ніж на Росію

"Ви повинні чинити тиск на сторону, яка не хоче припиняти війну".

​Зеленський: Трамп чинить більший тиск на Україну, ніж на Росію
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський наголосив, що президент США Дональд Трамп чинить більший тиск на Україну, ніж на Росію з моменту вступу на посаду президента.

Про це він заявив на пресконференції в Анкарі. 

"Люди звертаються до дипломатії… щоб уникнути глухого кута, тому потрібно робити кроки, які приведуть до миру", - сказав Зеленський..

"Ви повинні чинити тиск на сторону, яка не хоче припиняти війну. ...Ви бачили, що президент Трамп вважав, що це допоможе - чинити тиск на обидві сторони... Я думаю, вони чинили тиск на нас більше, ніж на росіян. Україна бореться за себе. Ми не готові втрачати свої життя та землю. Це не означає, що ми агресори", - наголосив Зеленський.
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