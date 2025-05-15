​Європарламент схвалив підвищення мит на російські та білоруські агротовари

Нові мита сприятимуть розвитку виробництва добрив у межах ЄС, яке потерпає через дешевий імпорт із Росії.

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав ініціативу Єврокомісії щодо підвищення мит на аграрну продукцію з Росії та Білорусі на 50%.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Під нові тарифи підпадають товари, які досі не обкладали іншими митами, зокрема, цукор, оцет, борошно та корми для тварин. Таке рішення має на меті зменшити залежність ЄС від поставок із цих країн.

Ухвалений текст передбачає поступове зростання мит: зокрема, до 2028 року вони становитимуть €430 за тонну. Євродепутати наголошують, що прибутки від експорту добрив з Росії та Білорусі сприяють фінансуванню війни проти України.

«Цей регламент покликаний не допустити використання європейського ринку для фінансування воєнної машини Росії. Минуло три роки з початку повномасштабної війни, а ми досі імпортуємо значні обсяги критичної продукції з Росії», — заявила доповідачка по Росії Інесе Вайдере (ЄНП, Латвія).

За її словами, нові мита також сприятимуть розвитку виробництва добрив у межах ЄС, яке потерпає через дешевий імпорт із Росії.

Єврокомісія отримає повноваження моніторити ситуацію та реагувати на можливе зростання цін, яке може зашкодити внутрішньому ринку чи аграрному сектору ЄС.

Остаточне голосування в Європарламенті відбудеться 22 травня на пленарному засіданні в Брюсселі.