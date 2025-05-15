Трамп каже, що Індія запропонувала знизити тарифи до нуля на товари зі США

Раніше Нью-Делі пригрозив запровадити відповідні тарифи проти США після підвищення мит американським президентом на сталь та алюміній.

Прем'єр-міністр Індії та президент США Нарендра Моді та Дональд Трамп у 2019 році

Президент США Дональд Трамп натякнув, що Індія запропонувала знизити тарифи на американські товари до нуля, водночас Нью-Делі наразі це не підтвердив, повідомляють Euronews.

Трамп зробив ці коментарі під час круглого столу з питань бізнесу в Досі під час свого близькосхідного туру, спочатку обговорюючи плани Apple щодо будівництва виробничих заводів для свого iPhone в Індії.

“Дуже важко продавати в Індії, і вони запропонували нам угоду, де вони фактично готові буквально не стягувати з нас жодних тарифів”, – сказав Трамп.

Індія є близьким партнером США та входить до складу Quad ‒ Чотиристороннього діалогу з питань безпеки. Група складається з США, Індії, Японії та Австралії, і розглядається як противага експансії Китаю в регіоні.

За даними Bloomberg, Трамп також розповів про розмову з генеральним директором Apple Тімом Куком, під час якої він порадив йому не розширювати виробництво в Індії. Технологічний гігант вже нарощує виробництво в південноазійській країні, де за 12 місяців до кінця березня було виготовлено iPhone на суму 22 мільярди доларів. Це майже на 60% більше, ніж за попередні 12 місяців, оскільки Apple продовжує зусилля з диверсифікації виробництва, віддаляючись від Китаю.