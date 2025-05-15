Німеччина зобов'язалася збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна готова витрачати 5% свого економічного ВВП на оборону, зобов'язавшись досягти мети, якої наполягає президент США Дональд Трамп.
Про це пише Bloomberg.
"Німеччина готова та здатна виконати зобов'язання", – сказав Вадефуль у четвер на полях зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Анталії.
Він додав, що його країна "рухається у цьому напрямку".
At his first #NATO ministerial meeting, @AussenMinDE Wadephul said that the 🇩🇪 Government is determined to make NATO stronger. 🇩🇪 has amended its constitution to enable the necessary defence spending, and is willing and able to meet its obligations. 🎥 https://t.co/SSIE1SB7I3 1/4 pic.twitter.com/qH9mDqGx5O— Germany at NATO (@GermanyNATO) May 15, 2025
- Очікується, що лідери країн Північноатлантичного договору підпишуть нову цільову угоду щодо витрат на зустрічі в Гаазі наступного місяця. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував союзникам витрачати 3,5% ВВП на основну оборону та додатково 1,5% на оборонні сфери до 2032 року.
- Раніше новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що головним пріоритетом його уряду є перетворення збройних сил країни на найсильнішу армію в Європи, щоб допомогти протистояти зростаючій загрозі з боку Росії. Для цього Німеччині потрібно буде витратити щонайменше 5% свого ВВП, якщо не більше.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче домогтися значного підвищення щорічного оборонного бюджету країни - до більш ніж 60 мільярдів євро.
- Наразі ціль витрат НАТО на оборону становить щонайменше 2% ВВП, цього показника досягли 22 з 32 членів. Водночас лідери НАТО вважають, що цієї мети більше недостатньо, оскільки вони вважають Росію набагато більшою загрозою після її вторгнення в Україну у 2022 році.