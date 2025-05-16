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Маск не виплатив виборцям у "штатах, що коливаються" обіцяні гроші за підтримку Трампа

Тепер проти мільярдера позиваються троє людей.

Маск не виплатив виборцям у "штатах, що коливаються" обіцяні гроші за підтримку Трампа
Ілон Маск
Фото: скрін

Жителі американських штатів Пенсильванія, Невада та Джорджія подали позов проти комітету політичної дії Ілона Маска зі звинуваченням бізнесмена у невиконанні фінансових обіцянок.

Як пише Reuters, йдеться про акцію мільярдера щодо виплати 100 доларів кожному виборцю у так званих "штатах, що коливаються", який підтримає "петицію щодо захисту американської конституції" - документ, фактично створений на основі політичної програми Дональда Трампа.

Троє людей стверджують, що виконали умови для отримання коштів, але Маск їм так і не заплатив, тож закидають йому шахрайство. 

Роздачу коштів за висловлення підтримки ініціативам Республіканської партії незадовго до президентських виборів 2024 року чимало коментаторів називали відвертим підкупом виборців.
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