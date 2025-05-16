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Axios: США представили Ірану пропозицію щодо ядерної угоди

У пропозиції викладено параметри для іранської цивільної ядерної програми та вимоги до моніторингу та верифікації.

Axios: США представили Ірану пропозицію щодо ядерної угоди
прапори США та Ірану

Під час четвертого раунду переговорів у неділю адміністрація президента США Дональда Трампа надала Ірану пропозицію щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

“Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвіз пропозицію назад до Тегерана для консультацій з Верховним лідером Алі Хаменеї, президентом Масудом Пезешкіаном та іншими високопосадовцями”, - йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп також заявив у Саудівській Аравії, що простягнув іранцям “оливкову гілку”. Водночас він наголосив, що “це не пропозиція, яка триватиме вічно. Зараз саме час зробити вибір”.

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Під час попереднього раунду переговорів Арагчі передав США оновлений документ з іранськими ідеями щодо ядерної угоди. Команда експертів США вивчила його та надіслала іранцям список питань та запитів на роз'яснення. Іранці відповіли та додали власні запитання.

У пропозиції США викладено параметри адміністрації Трампа для іранської цивільної ядерної програми та вимоги до моніторингу та верифікації.
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