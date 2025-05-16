Axios: США представили Ірану пропозицію щодо ядерної угоди

У пропозиції викладено параметри для іранської цивільної ядерної програми та вимоги до моніторингу та верифікації.

Під час четвертого раунду переговорів у неділю адміністрація президента США Дональда Трампа надала Ірану пропозицію щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела.

“Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі відвіз пропозицію назад до Тегерана для консультацій з Верховним лідером Алі Хаменеї, президентом Масудом Пезешкіаном та іншими високопосадовцями”, - йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп також заявив у Саудівській Аравії, що простягнув іранцям “оливкову гілку”. Водночас він наголосив, що “це не пропозиція, яка триватиме вічно. Зараз саме час зробити вибір”.

Під час попереднього раунду переговорів Арагчі передав США оновлений документ з іранськими ідеями щодо ядерної угоди. Команда експертів США вивчила його та надіслала іранцям список питань та запитів на роз'яснення. Іранці відповіли та додали власні запитання.

У пропозиції США викладено параметри адміністрації Трампа для іранської цивільної ядерної програми та вимоги до моніторингу та верифікації.