У Таїланді розшукують 17 осіб у зв'язку з обваленням вежі в Бангкоку

28 березня в Таїланді та сусідній М'янмі стався землетрус магнітудою 7,7 бала. З-під завалів зруйнованої вежі було вилучено 89 тіл.

Суд Таїланду видав ордери на арешт 17 осіб у зв'язку зі смертельним обваленням хмарочоса в Бангкоку, пише DW.

30-поверхова вежа, яка перебувала в стадії будівництва та призначалася для розміщення Державного аудиторського управління, була перетворена на руїни за лічені секунди, коли 28 березня в Таїланді та сусідній М'янмі стався землетрус магнітудою 7,7 бала.

Влада повідомляє, що з-під завалів зруйнованої вежі було вилучено 89 тіл. Семеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Вежа була єдиною будівлею в Бангкоку, яка обвалилася. Раптовість і швидкість її обвалення викликали питання щодо якості її будівництва.

Заступник начальника поліції Бангкока, генерал-майор поліції Сомкуан Пуенгсап, заявив, що звинувачення включали порушення будівельних норм, які призвели до смерті та передбачають максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Влада розслідує причину обвалення будівлі та ще не оприлюднила свої висновки.

Поліція заявила, що серед звинувачених керівники та інженери семи компаній, що брали участь у проектуванні, будівництві та нагляді за будівництвом зруйнованої вежі.

З 17 осіб, яких розшукує поліція, ідентифіковано лише одного: Премчая Карнасуту, колишнього президента Italian Thai Development., найбільшої будівельної компанії Таїланду. Премчая було засуджено до понад трьох років позбавлення волі за браконьєрство. Рейнджери спіймали його на кемпінгу в джунглях заповідника дикої природи з тушами тварин, що охороняються, зокрема чорного індокитайського леопарда.