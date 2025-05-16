Лідер португальських ультраправих знепритомнів під час агітаційного мітингу вдруге за три дні

У Португалії за лічені дні до дострокових парламентських виборів серйозне занепокоєння викликав стан лідера ультраправої партії Chega Андре Вентури, який за три дні двічі втрачав свідомість під час виступів на мітингах.

Як пише The Guardian, політик у четвер знову схопився за груди просто під час своєї промови, спробував послабити краватку, після чого впав на руки своїм помічникам та охоронцям. Його ушпиталили - вдруге за менш ніж 48 годин.

42-річний Вентура стверджує, що кардіологи не знайшли в нього проблем із серцем - натомість пояснюють втрату свідомості та біль у грудній клітині спазмом, викликаним проблемами із системою травлення та високим кров'яним тиском.

Ультраправі на виборах у неділю, ймовірно, повторять попередній результат і фінішують третіми. Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру, чий Демократичний альянс опитування ставлять на перше місце, неодноразово відкидав будь-яке партнерство з партією Chiga і казав, що не допустить потрапляння Вентури до складу уряду.