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У Стамбулі відбулися тристоронні переговори України, США і Туреччини (оновленро_

Українську делегацію очолив міністр закордонних справ. 

У Стамбулі відбулися тристоронні переговори України, США і Туреччини (оновленро_
Зустріч делегацій України, США і представників Туреччини
Фото: Anadolu

У Стамбулі відбулися тристоронні переговори України, США і Туреччини. Про це повідомили в МЗС України о 10:48. 

Українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Турецьку – міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Групу США очолює держсекретар Марко Рубіо

Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.

Росіян представлятиме путінський радник Володимир Мединський і ще декілька осіб такого ж рівня. 
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