У Стамбулі відбулися тристоронні переговори України, США і Туреччини (оновленро_

У Стамбулі відбулися тристоронні переговори України, США і Туреччини. Про це повідомили в МЗС України о 10:48.

Українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Турецьку – міністр закордонних справ Хакан Фідан.

Групу США очолює держсекретар Марко Рубіо.

Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.

Росіян представлятиме путінський радник Володимир Мединський і ще декілька осіб такого ж рівня.