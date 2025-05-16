У Стамбулі відбулися тристоронні переговори України, США і Туреччини (оновленро_

У Стамбулі відбулися тристоронні переговори України, США і Туреччини. Про це повідомили в МЗС України о 10:48.
Українську сторону представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак. Турецьку – міністр закордонних справ Хакан Фідан.
Групу США очолює держсекретар Марко Рубіо.
Після цих перемовин, на 12:30 запланована зустріч між Україною, Туреччиною і Росією. Українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров, крім нього, до групи увійшли ще 11 людей.
Росіян представлятиме путінський радник Володимир Мединський і ще декілька осіб такого ж рівня.