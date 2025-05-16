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Узгодили позиції перед розмовою з росіянами: українська делегація зустрілася в Стамбулі з Келлогом і представниками країн ЄС

Україна готова до миру і безумовного припинення вогню, як і до зустрічей на найвищому рівні. 

Узгодили позиції перед розмовою з росіянами: українська делегація зустрілася в Стамбулі з Келлогом і представниками країн ЄС
Зустріч представників країн у Стамбулі перед переговорами з Росією
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Українська делегація у складі міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та голови Офісу президента Андрія Єрмака у Стамбулі зустрілася з спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.

Вони скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій, яка відбудеться сьогодні в Стамбулі. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак. 

Він наголосив, що Україна готова до миру і безумовного припинення вогню. І готова до зустрічей на найвищому рівні. 

"Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини", – сказав Єрмак. 

Окремо наголосили на незрозумілих повноваження російської делегації, додали в Офісі президента.

"Пріоритетним питанням порядку денного для нас є досягнення повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Учора Президент Володимир Зеленський укотре підтвердив готовність до прямих переговорів із Володимиром Путіним, адже зустріч з особою, яка ухвалює всі рішення в Росії, могла б привести до прогресу в переговорах. Тому пріоритетним питанням порядку денного української делегації в Стамбулі буде зрозуміти, чи готові росіяни до реального припинення вогню та прямих переговорів на найвищому рівні", – підкреслив голова ОП. 

Переговори в Стамбулі

  • Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника. 
  • Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.
  • Тема, яку готова обговорювати Україна – це припинення вогню на 30 днів. 
  • Росія ж вважає, що ці переговори є продовженням попередніх контактів, що відбулися в Туреччині в 2022. Тоді Кремль вимагав від України відмови від окупованої території, роззброєння та відмови від НАТО. 
  • Путін, попри запрошення Володимира Зеленського, не приїхав. Дональд Трамп пов'язує це з тим, що не приїхав він. Держсекретар США Марко Рубіо також переконаний, що без зустрічі американського і російського президентів успіху досягнути не вдасться. 
  • Сьогодні вранці розпочалася тристороння зустріч України, США і Туреччини. Українську сторону представляють міністр закордонних справ і голова ОП, американську – держсекретар Марко Рубіо.
  • Після цього запланована зустріч з російською делегацією за посередництва Туреччини і, ймовірно, представника Держдепу. 
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