Узгодили позиції перед розмовою з росіянами: українська делегація зустрілася в Стамбулі з Келлогом і представниками країн ЄС

Україна готова до миру і безумовного припинення вогню, як і до зустрічей на найвищому рівні.

Українська делегація у складі міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та голови Офісу президента Андрія Єрмака у Стамбулі зустрілася з спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.

Вони скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій, яка відбудеться сьогодні в Стамбулі. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Україна готова до миру і безумовного припинення вогню. І готова до зустрічей на найвищому рівні.

"Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини", – сказав Єрмак.

Окремо наголосили на незрозумілих повноваження російської делегації, додали в Офісі президента.

"Пріоритетним питанням порядку денного для нас є досягнення повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Учора Президент Володимир Зеленський укотре підтвердив готовність до прямих переговорів із Володимиром Путіним, адже зустріч з особою, яка ухвалює всі рішення в Росії, могла б привести до прогресу в переговорах. Тому пріоритетним питанням порядку денного української делегації в Стамбулі буде зрозуміти, чи готові росіяни до реального припинення вогню та прямих переговорів на найвищому рівні", – підкреслив голова ОП.

Переговори в Стамбулі