Узгодили позиції перед розмовою з росіянами: українська делегація зустрілася в Стамбулі з Келлогом і представниками країн ЄС

Українська делегація у складі міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги та голови Офісу президента Андрія Єрмака у Стамбулі зустрілася з спецпредставником президента США Кітом Келлогом, радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Заутером.
Вони скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій, яка відбудеться сьогодні в Стамбулі. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Він наголосив, що Україна готова до миру і безумовного припинення вогню. І готова до зустрічей на найвищому рівні.
"Також важливим питанням є пряма зустріч президента України Володимира Зеленського і путіна, який чомусь не приїхав до Туреччини", – сказав Єрмак.
Окремо наголосили на незрозумілих повноваження російської делегації, додали в Офісі президента.
"Пріоритетним питанням порядку денного для нас є досягнення повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Учора Президент Володимир Зеленський укотре підтвердив готовність до прямих переговорів із Володимиром Путіним, адже зустріч з особою, яка ухвалює всі рішення в Росії, могла б привести до прогресу в переговорах. Тому пріоритетним питанням порядку денного української делегації в Стамбулі буде зрозуміти, чи готові росіяни до реального припинення вогню та прямих переговорів на найвищому рівні", – підкреслив голова ОП.
Переговори в Стамбулі
- Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника.
- Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.
- Тема, яку готова обговорювати Україна – це припинення вогню на 30 днів.
- Росія ж вважає, що ці переговори є продовженням попередніх контактів, що відбулися в Туреччині в 2022. Тоді Кремль вимагав від України відмови від окупованої території, роззброєння та відмови від НАТО.
- Путін, попри запрошення Володимира Зеленського, не приїхав. Дональд Трамп пов'язує це з тим, що не приїхав він. Держсекретар США Марко Рубіо також переконаний, що без зустрічі американського і російського президентів успіху досягнути не вдасться.
- Сьогодні вранці розпочалася тристороння зустріч України, США і Туреччини. Українську сторону представляють міністр закордонних справ і голова ОП, американську – держсекретар Марко Рубіо.
- Після цього запланована зустріч з російською делегацією за посередництва Туреччини і, ймовірно, представника Держдепу.