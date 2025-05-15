Зеленський затвердив склад делегації для переговорів у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №306/2025 “Про делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру”.
“Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру”, - йдеться у документі.
Делегація відправиться на переговори в такому складі:
- Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації
- Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України
- Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови СБУ
- Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови СЗР
- Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ
- Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони
- Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ
- Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ
- Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ
- Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ
- Кузьмічов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ
- Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу президента України
Відповідно до указу, главі делегації дозволено:
- вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України;
- залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.
Також документ затверджує таємні Директиви делегації України.
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Президент Володимир Зеленський сьогодні прилетів до Туреччини на заплановану зустріч із Ердоганом. Також він запрошував до особистої зустрічі російського керманича Путіна, який минулої неділі призначив дату і місце переговорів Росії з Україною. Але Путін не приїхав.
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Натомість Кремль надіслав перемовників, більшість з яких брала участь у переговорах із Україною 2022-го року. Зеленський оцінив цю делегацію як бутафорську і сказав, що наступні кроки стосовно того, чи проводити взагалі розмову з росіянами, вирішить за результатами консультацій з партнерами.
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Не приїхав до Туреччини і президент США Дональд Трамп, якого також запрошував Зеленський. При цьому він упевнений, що саме через його відсутність вірішив не летіти Путін.