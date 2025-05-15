Зеленський затвердив склад делегації для переговорів у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №306/2025 “Про делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

“Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру”, - йдеться у документі.

Делегація відправиться на переговори в такому складі:

Відповідно до указу, главі делегації дозволено:

Також документ затверджує таємні Директиви делегації України.

Президент Володимир Зеленський сьогодні прилетів до Туреччини на заплановану зустріч із Ердоганом. Також він запрошував до особистої зустрічі російського керманича Путіна, який минулої неділі призначив дату і місце переговорів Росії з Україною. Але Путін не приїхав.

Натомість Кремль надіслав перемовників, більшість з яких брала участь у переговорах із Україною 2022-го року. Зеленський оцінив цю делегацію як бутафорську і сказав, що наступні кроки стосовно того, чи проводити взагалі розмову з росіянами, вирішить за результатами консультацій з партнерами.