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Зеленський затвердив склад делегації для переговорів у Туреччині

Крім того, делегації надані таємні директиви.

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів у Туреччині
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №306/2025 “Про делегацію України для участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

“Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року (м.Стамбул, Турецька Республіка), щодо досягнення справедливого і сталого миру”, - йдеться у документі. 

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Делегація відправиться на переговори в такому складі:

  • Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови СБУ
  • Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови СЗР
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил ЗСУ
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ
  • Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу ЗСУ
  • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ
  • Кузьмічов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ
  • Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу президента України

Відповідно до указу, главі делегації дозволено:

  • вносити за погодженням з президентом України зміни до складу делегації України;
  • залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Також документ затверджує таємні Директиви делегації України.

  • Президент Володимир Зеленський сьогодні прилетів до Туреччини на заплановану зустріч із Ердоганом. Також він запрошував до особистої зустрічі російського керманича Путіна, який минулої неділі призначив дату і місце переговорів Росії з Україною. Але Путін не приїхав. 

  • Натомість Кремль надіслав перемовників, більшість з яких брала участь у переговорах із Україною 2022-го року. Зеленський оцінив цю делегацію як бутафорську і сказав, що наступні кроки стосовно того, чи проводити взагалі розмову з росіянами, вирішить за результатами консультацій з партнерами.

  • Не приїхав до Туреччини і президент США Дональд Трамп, якого також запрошував Зеленський. При цьому він упевнений, що саме через його відсутність вірішив не летіти Путін. 
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