“Їхня роль – гавкати з Москви”: Георгій Тихий прокоментував особисті образи на адресу Зеленського російським МЗС

Раніше Зеленський назвав російську делегацію на переговорах в Туреччині “бутафорською”. Після цього МЗС країни-агресорки відповіло особистими образами на адресу президента України.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував особисті образи на адресу президента України Володимир Зеленського з боку російського МЗС.

“Замість того, щоб Путін зустрівся з президентом Зеленський у Туреччині та серйозно поговорив про припинення війни та відновлення миру, те, що ми чуємо від Росії, – це особисті образи на адресу українського президента”, – написав Тихий у соцмережі Х.

Він зазначив, що “не вперше російське міністерство закордонних справ стає посміховиськом”.

“Варто також зазначити, що делегацію в Туреччині очолює не російське міністерство закордонних справ – їхня роль полягає в тому, щоб гавкати з Москви”, – зауважив речник МЗС України.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський прибув до Туреччини на переговори між Україною та РФ. Він очікував там Путіна, якого пообіцяв зустріти там “особисто”. Втім згодом стало відомо, що Путін не поїде до Туреччини на переговори, так само як і глава МЗС Лавров. Тоді Зеленський назвав російську делегацію на переговорах в Туреччині “бутафорською”. Після цього МЗС країни-агресорки відповіло особистими образами на адресу президента України. Зокрема Лавров назвав Зеленського "жалюгідною людиною", а речник російського МЗС Захарова – "клоуном і невдахою".