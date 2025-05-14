У партії Кличка заявили про підготовку масових слідчих дій і назвали це тиском

Фракція УДАРу в Київраді вважає, що проведення слідчих дій у день засідання Київради не є збігом.

Фракція партії Віталія Кличка УДАР у Київраді заявила про заплановане на сьогодні масове "проведення слідчих дій у опозиційних до центру депутатів Київради під вигаданими приводами". Також там поскаржилися на переведення депутатів, які з лютого 2022 є військовослужбовцями, у інші військові частини, "аби не допустити їх появу на пленарному засіданні".

Депутатська фракція закликала центральну владу і правоохоронні органи "припинити безпрецедетний тиск" на депутатський корпус і дотримуватися законів. В УДАРі вважають, що заплановані слідчі дії, а також попередні обшуки в голові фракції Дмитра Білоцерковця перед одним з минулих засідань є знищенням місцевого самоврядування за допомогою правоохоронних органів.

"15 травня 2025 року має відбутися продовження чергового пленарного засідання Київради. На порядку денному важливі питання для функціонування міста. Мова йде про внесення змін до бюджету Києва на цей рік, аби місто належно функціонувало. Про внесення змін до програми «Турбота», аби постраждалі від обстрілів кияни могли орендувати житло на час відновлення їх будинків. Про доплати для молодшого медичного персоналу, аби втримати престиж роботи столичних медсестер. Про збільшення допомоги для армії на 500 млн грн та призначення уповноваженого з питань ветеранів. Натомість, за повідомленням джерел із правоохоронних органів, саме у четвер заплановане масове проведення слідчих дій у опозиційних до центру депутатів Київради під вигаданими приводами", – повідомили у фракції.

Засідання Київради було заплановане на сьогодні на 10 ранку.