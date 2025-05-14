У партії Кличка заявили про підготовку масових слідчих дій і назвали це тиском

Фракція партії Віталія Кличка УДАР у Київраді заявила про заплановане на сьогодні масове "проведення слідчих дій у опозиційних до центру депутатів Київради під вигаданими приводами". Також там поскаржилися на переведення депутатів, які з лютого 2022 є військовослужбовцями, у інші військові частини, "аби не допустити їх появу на пленарному засіданні".
Депутатська фракція закликала центральну владу і правоохоронні органи "припинити безпрецедетний тиск" на депутатський корпус і дотримуватися законів. В УДАРі вважають, що заплановані слідчі дії, а також попередні обшуки в голові фракції Дмитра Білоцерковця перед одним з минулих засідань є знищенням місцевого самоврядування за допомогою правоохоронних органів.
"15 травня 2025 року має відбутися продовження чергового пленарного засідання Київради. На порядку денному важливі питання для функціонування міста. Мова йде про внесення змін до бюджету Києва на цей рік, аби місто належно функціонувало. Про внесення змін до програми «Турбота», аби постраждалі від обстрілів кияни могли орендувати житло на час відновлення їх будинків. Про доплати для молодшого медичного персоналу, аби втримати престиж роботи столичних медсестер. Про збільшення допомоги для армії на 500 млн грн та призначення уповноваженого з питань ветеранів. Натомість, за повідомленням джерел із правоохоронних органів, саме у четвер заплановане масове проведення слідчих дій у опозиційних до центру депутатів Київради під вигаданими приводами", – повідомили у фракції.
Засідання Київради було заплановане на сьогодні на 10 ранку.
- Протистояння між центральною владою і владою Києва триває роками. Періодично воно загострювалося на тлі закону про Київ, в якому переформатовували повноваження мера міста, який за сумісництвом є й головою КМДА. Про тиск з боку влади Кличко заявляв і раніше, зокрема, в 2021 році. Тоді теж проводили обшуки.
- Представники столичної влади є фігурантами численних кримінальних проваджень. Стосовно деяких із них влада міста заявляла про політичний тиск.
- Одна з найгучніших нещодавніх справ – це земельна оборудка, організована, як вважає слідство, Денисом Комарницьким за сприяння окремих посадовців КМДА і депутатів Київради.