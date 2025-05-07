Росіяни обстріляли Київ балістикою

Кияни в укритті на станції метро

Близько першої години ночі у Києві пролунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, росіяни обстріляли столицю балістичними ракетами з Брянської області.

За повідомленням мера Віталія Кличка, працювали сили протиповітряної оборони.

Київська міська військова адміністрація заявила, що у Солом'янському районі сталося падіння уламків, яке спричинило займання у нежитловій складській будівлі на площі близько 300 квадратних метрів. Інформація про постраждалих встановлюється. Міський голова додав, що на місце прямують медики.