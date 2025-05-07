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Росіяни обстріляли Київ балістикою

У столиці лунали вибухи.

Росіяни обстріляли Київ балістикою
Кияни в укритті на станції метро
Фото: EPA/UPG

Близько першої години ночі у Києві пролунали вибухи. За інформацією моніторингових каналів, росіяни обстріляли столицю балістичними ракетами з Брянської області.

За повідомленням мера Віталія Кличка, працювали сили протиповітряної оборони. 

Київська міська військова адміністрація заявила, що у Солом'янському районі сталося падіння уламків, яке спричинило займання у нежитловій складській будівлі на площі близько 300 квадратних метрів. Інформація про постраждалих встановлюється. Міський голова додав, що на місце прямують медики.
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