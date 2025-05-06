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Ексзаступника начальника слідчого управління УМВС України у Севастополі засудили за державну зраду

Підполковника міліції заочно засудили до 14 років позбавлення волі.

Ексзаступника начальника слідчого управління УМВС України у Севастополі засудили за державну зраду
Ексзаступник начальника слідчого управління УМВС України у Севастополі
Фото: Пресслужба прокуратури АР Крим та Севастополя

Колишнього заступника начальника слідчого управління УМВС України у Севастополі заочно визнали винним у державній зраді та призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Також його позбавили спеціального звання “підполковник міліції” та присудили конфіскацію майна.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АР Крим та Севастополя.

“Після окупації півострова засуджений зрадив присязі на вірність українському народові та перейшов на службу до ворога, обійнявши посаду “заступника начальника управління МВС Росії по м. Севастополю”. 

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В період 2015-2019 років він очолював “відділ розслідування злочинів проти власності управління карного розшуку УМВС Росії по м. Севастополю”, а також відділи “МВС Росії по Балаклавському та Ленінському районах”. 

Зазначається, що засуджений сприяв створенню та функціонуванню окупаційних органів внутрішніх справ на півострові. Також він надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.
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