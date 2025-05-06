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НАЗК пропонує конфіскувати активів на 5,5 млн грн у колишнього начальника Запорізького ТЦК

Йдеться про будинок, земельну ділянку, два авто, зареєстровані на дружину посадовця, квартиру, записану на дочку, а також 20 тис. доларів.

НАЗК пропонує конфіскувати активів на 5,5 млн грн у колишнього начальника Запорізького ТЦК
нерухомість
Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на суму 5,5 млн грн у колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться на сайті НАЗК.

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Порушення виявили під час моніторингу способу життя, а також із використанням матеріалів досудового розслідування, зібраних Державним бюро розслідувань. Агентство передало справу до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП повідомили, що подали позов до Вищого антикорупційного суду з вимогою визнати активи необґрунтованими та стягнути їх у дохід держави.

Йдеться про будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця, квартиру, записану на його дочку, а також 20 тис. доларів, які він набув спільно з дружиною.

"НАЗК проаналізувало доходи та видатки родини і встановило неможливість набуття цього майна за рахунок законних доходів", — зазначили в агентстві. Також наголосили, що активи були придбані за готівку, тоді як легальні доходи експосадовець витрачав переважно безготівково.
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