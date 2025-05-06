Ветерани ГУР із ампутаціями піднімуться на Еверест, щоб зібрати кошти для лікування побратимів

Хочуть придбати обладнання для подолання фантомного болю в українських військових з ампутаціями.

Ветерани Головного управління розвідки Міністерства оборони України з ампутаціями кінцівок вперше в історії вирушили на Еверест.

Як ідеться на інстаграм-сторінці організаторів проєкту Limitless, мета експедиції – зібрати три мільйони гривень на обладнання для подолання фантомного болю в українських військових з ампутаціями.

Місію проводять у партнерстві з реабілітаційним центром UNBROKEN.

Такий похід проводять уперше в історії: раніше українці з ампутаціями на цю вершину не піднімались. Серед героїв, які вирішили підкорити Еверест, - ветеран спецпідрозділу ГУР МОУ «Артан» Іван Тарн, який втратив стопу під час боїв за Бахмут, ветеран спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» та віцечемпіон світу з пара-джиу-джитсу Олександр Дашко, який втратив кінцівку в боях за Харківську область.

Проєкт отримав назву Limitless — «Без меж».

«Ми не зламались. І хочемо, щоб світ це побачив. Кожен наш крок - це не лише підйом у гори, це підйом України на очах у світу», - пояснив Іван Тарн.

Олександр Дашко до повномасштабного вторгнення був цивільним, коли почалась війна – вступив до лав Сил оборони.

«У мене була важка ампутація, але тепер я знову переодягаюсь - цього разу в спортивне спорядження, бо йду на Еверест. Щоб довести: з ампутацією життя не закінчилось», - зазначив ветеран.

Команду ветеранів ГУР в експедиції супроводжують альпіністи та інструктори Тетяна Яловчак та Тарас Позній, а також автор YouTube-каналу «Бомбардир» Роман Бебех, який представляє медійну команду проєкту Limitless і буде розповідати про виклики захисників під час сходження на Еверест.

Долучитись до збору можна:

за посиланням на банку;

за номером картки: 4441 1111 2478 7494.

У межах заходу відбудеться також розіграш призів:

за донат від 50 гривень - участь у розіграші iPhone 16;

за донат від 100 грн - участь у розіграші MacBook Pro 16.

Тож якщо донат буде не з monobank, необхідно вказати у призначенні платежу номер телефону.