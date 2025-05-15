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У Мексиці під час трансляції в TikTok застрелили інфлюенсерку, смерть розслідують як феміцид

Жінку вбили у салоні краси в Сапопані поруч із великим містом Гвадалахара в центральному штаті Халіско ‒ домівкою для однієї з найжорстокіших груп наркоторгівців Мексики.

У Мексиці під час трансляції в TikTok застрелили інфлюенсерку, смерть розслідують як феміцид
Фото: EPA/UPG

У Мексиці під час прямої трансляції в TikTok у своєму салоні краси застрелили інфлюенсерку, пише DW з посиланням на місцеву владу.

23-річну Валерію Маркес за лічені поранили в живіт і голову, перш ніж вона знепритомніла.

Вбивство інфлюенсерки в місті Сапопан шокувало Мексику та онлайн-спільноту. У Маркес було понад 200 000 підписників у TikTok.

“Жертва ‒ людина, яка активно бере участь у соціальних мережах та має вплив. Чоловік зайшов до приміщення та, очевидно, вистрілив у неї з пістолета”, ‒ йдеться у заяві прокуратури.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що стрілець вдав, що приносить їй подарунок.

Салон краси в Сапопані розташований поруч із великим містом Гвадалахара в центральному штаті Халіско ‒ осередком злочинної діяльності та домівкою для однієї з найжорстокіших груп наркоторгівців Мексики, картеля “Нове покоління Халіско”.

Однак координатор державної безпеки Роберто Аларкон заявив журналістам, що слідчі не знайшли жодних доказів того, що за стріляниною стояло злочинне угруповання.

Її вбивство наразі розслідується як феміцид, тобто вбивство жінки за гендерними мотивами.

Мер Сапопана Хуан Хосе Франгі заявив, що його офіс не має жодних записів про те, що модель зверталася за допомогою до влади через погрози з боку злочинних угруповань. «Неймовірно, що ти знімаєш відео, а потім тебе вбивають. Феміцид ‒ це найгірше”, – сказала Франгі.
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