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Катарський прем'єр заперечив, що Трампу дарують розкішний літак

Насправді це нібито "міжурядова угода".

Катарський прем'єр заперечив, що Трампу дарують розкішний літак
Boeing 747-8

Голова уряду Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані заявив, що літак Boeing 747-8, який у пресі називають подарунком арабської країни особисто Дональду Трампу, насправді є предметом угоди.

Як пише CNN, посадовець висловив здивування, що передача розкішного лайнера Вашингтону для перетворення його на президентський борт номер один викликала стільки ажіотажу. За його версією, йдеться не про широкий жест на адресу Трампа, а про "справу, яка вирішується між двома міністерствами оборони, катарським та американським".

Аль-Тані пообіцяв скасувати угоду про передачу літака у тому випадку, якщо вона буде визнана незаконною за будь-якою юрисдикцією. Він також заперечив, що Катар намагається "купити вплив у Сполучених Штатах".

Як критики, так і деякі прихильники Дональда Трампа негативно сприйняли новину про те, що республіканець збирається отримати від катарських шейхів у своє розпорядження "летючу фортецю" Boeing 747-8. Згідно з американським законодавством, президент не має права приймати дорогі подарунки від іноземців, а в разі отримання такі речі автоматично стають державною власністю. 
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