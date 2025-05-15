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США запровадили санкції проти іранського виробництва балістики

Організації та особи постачали матеріали для ракет.

США запровадили санкції проти іранського виробництва балістики
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило про запровадження санкцій проти осіб та компаній, які своєю діяльністю сприяли іранській програмі щодо виробництва балістичного озброєння.

Як пише Reuters, обмеження застосовані до шести людей та 12 організацій з Китаю та Ірану, які "були залучені до зусиль іранського режиму налагодити внутрішні процеси виготовлення балістичних ракет". Вони були пов'язані з різними підрозділами Корпусу вартових ісламської революції, що відповідали за постачання матеріалів з карбонового волокна для міжконтинентальних засобів ураження.

Санкції почали діяти навіть на тлі того, що Вашингтон намагається домовитися з Тегераном про відмову від розробки ядерної зброї. Іран заявив, що подібні кроки "несумісні з переговорами". 
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