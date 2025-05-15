ЗМІ: США проти присутності Зеленського на саміті НАТО в Гаазі у червні

Нідерландське видання NOS з посиланням на власні джерела стверджує, що Сполучені Штати не хочуть, щоб на саміті НАТО у червні, який прийматиме Гаага, був присутній Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави був почесним гостем на попередніх зустрічах лідерів Альянсу, проте в адміністрації Дональда Трампа прагнуть перервати цю практику. Однією з причин називають складні стосунки між республіканцем та українським Президентом.

У Нідерландах відсутність запрошення для Зеленського кулуарно називають "дипломатичною катастрофою, яку не зможе виправдати жоден речник". Проте не поспішають з висновками, адже до саміту залишилося ще шість тижнів, за які може щось змінитися.

Цими днями у Туреччині відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, на якій фіналізують підготовку до саміту в Гаазі. Серед урядовців і очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга.