Російські безпілотники двічі вдарили по селищу Козача Лопань у Харківському районі.

Унаслідок атаки 14 травня поранення дістали двоє літніх чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура.

пожежа після російського обстрілу на Харківщині

Близько 16:00 ворожий дрон влучив у приватний будинок, обійшлося без постраждалих. Тоді о 17:40 безпілотник повторно атакував житловий сектор. Постраждали 87-річний місцевий мешканець та його 75-річний гість. Обидва зазнали поранень на подвір’ї.

Під час прибуття бригади швидкої допомоги росіяни завдали ще одного удару. Медики не постраждали, але був пошкоджений службовий автомобіль.