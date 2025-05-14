Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські дрони атакували Козачу Лопань, поранені двоє людей

Також ворог атакував медиків.

Російські дрони атакували Козачу Лопань, поранені двоє людей
пошкоджене авто "швидкої"

Російські безпілотники двічі вдарили по селищу Козача Лопань у Харківському районі. 

Унаслідок атаки 14 травня поранення дістали двоє літніх чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура.

пожежа після російського обстрілу на Харківщині
пожежа після російського обстрілу на Харківщині

Близько 16:00 ворожий дрон влучив у приватний будинок, обійшлося без постраждалих. Тоді о 17:40 безпілотник повторно атакував житловий сектор. Постраждали 87-річний місцевий мешканець та його 75-річний гість. Обидва зазнали поранень на подвір’ї.

Під час прибуття бригади швидкої допомоги росіяни завдали ще одного удару. Медики не постраждали, але був пошкоджений службовий автомобіль.

  • Того ж дня росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, через що загинула людина.
  • Також ворожа армія завдала авіаційного удару по Куп'янську-Вузловому. Унаслідок атаки постраждала жителька.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies