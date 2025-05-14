Російські безпілотники двічі вдарили по селищу Козача Лопань у Харківському районі.
Унаслідок атаки 14 травня поранення дістали двоє літніх чоловіків, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Близько 16:00 ворожий дрон влучив у приватний будинок, обійшлося без постраждалих. Тоді о 17:40 безпілотник повторно атакував житловий сектор. Постраждали 87-річний місцевий мешканець та його 75-річний гість. Обидва зазнали поранень на подвір’ї.
Під час прибуття бригади швидкої допомоги росіяни завдали ще одного удару. Медики не постраждали, але був пошкоджений службовий автомобіль.
- Того ж дня росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині, через що загинула людина.
- Також ворожа армія завдала авіаційного удару по Куп'янську-Вузловому. Унаслідок атаки постраждала жителька.