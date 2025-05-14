Росіяни атакували на Сумщині вантажівку з водою, постраждав водій

Російський дрон атакував вантажівку із цистерною з водою у Роменському районі Сумщини. Унаслідок атаки поранень зазнав водій вантажівки.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Росіяни вдарили безпілотником по вантажівці з цистерною із водою у селищі Терни Недригайлівської громади", — ідеться у повідомленні.
Унаслідок дронової атаки поранений водій, він саме набирав воду зі скважини. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами.
Наслідки атаки зʼясовуються. Усі відповідні служби працюють на місці події.
- Російська армія вдень 14 травня атакувала промисловість міста Суми. За оновленими даними від Офісу генпрокурора, кількість поранених зросла до дев'яти. Двоє людей убиті.