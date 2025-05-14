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Росіяни атакували на Сумщині вантажівку з водою, постраждав водій

Водій набирав воду зі скважини на момент атаки російського дрона.

Росіяни атакували на Сумщині вантажівку з водою, постраждав водій
Фото: Олег Григоров, Сумська ОВА

Російський дрон атакував вантажівку із цистерною з водою у Роменському районі Сумщини. Унаслідок атаки поранень зазнав водій вантажівки. 

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Росіяни вдарили безпілотником по вантажівці з цистерною із водою у селищі Терни Недригайлівської громади", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок дронової атаки поранений водій, він саме набирав воду зі скважини. Чоловіка госпіталізували з множинними травмами.

Наслідки атаки зʼясовуються. Усі відповідні служби працюють на місці події.
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