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Російські військові атакували два райони Дніпропетровщини КАБами та безпілотниками

Постраждала літня жінка.

Російські військові атакували два райони Дніпропетровщини КАБами та безпілотниками
Фото: Сергій Лисак

Російські війська атакували два райони Дніпропетровщини, застосовуючи КАБи, артилерію і безпілотники. Унаслідок обстрілів постраждала 67-річна жінка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Безпілотники та артилерію використовував ворог, тероризуючи Нікопольщину протягом усього дня. Бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах", — каже Лисак. 

Унаслідок обстрілу постраждала 67-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені 2 адмінбудівлі, інфраструктура, спортклуб, дев’ятиповерхівка, приватний будинок. 

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Пошкоджені приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених.
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