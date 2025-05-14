Російські військові атакували два райони Дніпропетровщини КАБами та безпілотниками

Російські війська атакували два райони Дніпропетровщини, застосовуючи КАБи, артилерію і безпілотники. Унаслідок обстрілів постраждала 67-річна жінка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Безпілотники та артилерію використовував ворог, тероризуючи Нікопольщину протягом усього дня. Бив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській громадах", — каже Лисак.

Унаслідок обстрілу постраждала 67-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені 2 адмінбудівлі, інфраструктура, спортклуб, дев’ятиповерхівка, приватний будинок.

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Пошкоджені приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених.