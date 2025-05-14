Міносвіти і Фонд розвитку інновацій створюють мережу стартап-шкіл при університетах

До мережі вже долучилися 23 виші.

Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск національної мережі стартап-шкіл, інкубаторів та акселераторів.

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

Проєкт має стати інструментом розвитку інноваційної екосистеми та економічного відновлення нашої держави.

За даними МОН, ініціатива спрямована на трансформацію університетів і наукових установ у повноцінних учасників інноваційного процесу.

Стартап-школи надаватимуть підтримку студентам, дослідникам і молодим підприємцям, які мають ідеї для створення наукомістких стартапів. Зокрема, йдеться про:

менторську та експертну допомогу;

доступ до сучасної інфраструктури;

підтримку в залученні фінансування;

розвиток бізнес-навичок.

«Проєкт передбачає комерціалізацію результатів наукових досліджень та активне залучення університетів до інноваційної економіки. Наша мета — підтримати розвиток технологічного підприємництва в Україні», — зазначили у міністерстві.

До мережі вже долучилися 23 університети.