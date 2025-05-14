Міносвіти і Фонд розвитку інновацій створюють мережу стартап-шкіл при університетах

Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск національної мережі стартап-шкіл, інкубаторів та акселераторів.
Про це йдеться на сайті Міносвіти.
Проєкт має стати інструментом розвитку інноваційної екосистеми та економічного відновлення нашої держави.
За даними МОН, ініціатива спрямована на трансформацію університетів і наукових установ у повноцінних учасників інноваційного процесу.
Стартап-школи надаватимуть підтримку студентам, дослідникам і молодим підприємцям, які мають ідеї для створення наукомістких стартапів. Зокрема, йдеться про:
- менторську та експертну допомогу;
- доступ до сучасної інфраструктури;
- підтримку в залученні фінансування;
- розвиток бізнес-навичок.
«Проєкт передбачає комерціалізацію результатів наукових досліджень та активне залучення університетів до інноваційної економіки. Наша мета — підтримати розвиток технологічного підприємництва в Україні», — зазначили у міністерстві.
До мережі вже долучилися 23 університети.