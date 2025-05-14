Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Міносвіти і Фонд розвитку інновацій створюють мережу стартап-шкіл при університетах

До мережі вже долучилися 23 виші.

Міносвіти і Фонд розвитку інновацій створюють мережу стартап-шкіл при університетах
Міносвіти
Фото: mon.gov.ua

Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом розвитку інновацій оголосили про запуск національної мережі стартап-шкіл, інкубаторів та акселераторів. 

Про це йдеться на сайті Міносвіти.

Підписуйтесь на наш Google News

Проєкт має стати інструментом розвитку інноваційної екосистеми та економічного відновлення нашої держави.

За даними МОН, ініціатива спрямована на трансформацію університетів і наукових установ у повноцінних учасників інноваційного процесу.

Стартап-школи надаватимуть підтримку студентам, дослідникам і молодим підприємцям, які мають ідеї для створення наукомістких стартапів. Зокрема, йдеться про:

  • менторську та експертну допомогу;
  • доступ до сучасної інфраструктури;
  • підтримку в залученні фінансування;
  • розвиток бізнес-навичок.

«Проєкт передбачає комерціалізацію результатів наукових досліджень та активне залучення університетів до інноваційної економіки. Наша мета — підтримати розвиток технологічного підприємництва в Україні», — зазначили у міністерстві.

До мережі вже долучилися 23 університети.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies