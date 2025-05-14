На Волині судитимуть підприємця, який не сплатив понад 5,4 млн грн податків він продажу 26 квартир

Суд наклав арешт на цю нерухомість.

Детективи Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування за ознаками умисного ухилення від сплати податків на понад 5,4 млн грн та підробки документів місцевим підприємцем.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що чоловік упродовж трьох років вчинив низку порушень податкового законодавства, що призвело до ненадходження коштів до держбюджету у великих розмірах.

Зокрема, він продав 26 об’єктів нерухомості в багатоквартирному будинку загальною вартістю понад 20 млн грн. Під час оформлення договорів купівлі-продажу він занижував їх вартість. Крім цього, обвинувачений вносив неправдиві дані у податкову декларацію, занижуючи дохід та податкові зобов’язання.

За клопотанням детективів БЕБ Луцький міськрайонний суд наклав арешт на цю нерухомість.

Обвинувальний акт у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу (ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч.ч. 1, 4 ст. 358 (підроблення документів, використання завідомо підроблених документів) скеровано до суду.