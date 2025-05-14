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Кількість патронатних сімей в Україні збільшилася до 500

На сьогодні послуга патронату є у 295 громадах. У 119 з них вона з’явилася вперше.

Кількість патронатних сімей в Україні збільшилася до 500
Ілюстративне фото
Фото: Данило Павлов

Станом на травень 2025 року в Україні вже 500 патронатних вихователів разом зі своїми помічниками опікуються майже 1000 дітей, які з тих чи інших причин не можуть бути з біологічними сім’ями. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики. 

На початку 2024 року в громадах працювало менше 300 патронатних сімей - на тимчасовому вихованні в них перебували 638 дітей.

Міністерство нагадало, що в липні минулого року майже удвічі збільшили оплату праці патронатних вихователів, запровадило оплачувану відпустку, оплачуваний час очікування дитини і можливість мати оплачуваного помічника не з-поміж членів родини.

"На сьогодні послуга патронату є у 295 громадах. У 119 з них вона з’явилася вперше - за час реалізації проєкту. Лідерами за кількістю новостворених патронатних родин є Хмельницька, Чернігівська, Черкаська, Житомирська та Дніпропетровська області", - додали в міністерстві.

У межах проєкту місцеві фахівці та фахівчині служб у справах дітей проходять навчання, де дізнаються, як інформувати про патронат, де шукати кандидатів та кандидаток у патронатні вихователі та як запроваджувати послугу.

Також у громадах відбуваються адвокаційні сесії, під час яких представники влади, фахівці соціальних служб, освітяни, медики, громадські організації, активні жителі шукають рішення для збільшення кількості патронатних родин.
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