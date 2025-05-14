ВР підтримала закопроєкт про захист прав примусово переміщених до РФ дітей

Верховна Рада підтримала закопроєкт про захист прав примусово переміщених до РФ дітей.

"270 нардепів вцілому підтримали законопроєкт щодо захисту прав примусово переміщених до РФ дітей", – написала народна депутатка Ірина Геращенко.

Вона пояснила, що цим законопроєктом закріплюється поняття "депортована дитина" та "примусово переміщена".

Це вводить чітке юридичне визначення депортованих і переміщених дітей, зобовʼязує КМ розробити механізм повернення, реінтеграції та адаптації таких дітей.