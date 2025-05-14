На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 7 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 13 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Берестку. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 14 травня.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 будинки. Одну людину поранено в Новоекономічному Гродівської громади, ще одну — в Золотому Колодязі Шахівської громади.

Краматорський район. У Дружківці пошкоджено 4 будинки. У Васютинському Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено 6 будинків і 3 автівки. У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків будинки і 2 лінії електропередач; в Іванопіллі пошкоджено 26 будинків, ще 6 — в Олександро-Шультиному. В Іллінівці поранено людину; у Берестку 2 людини загинули, пошкоджено 3 будинки; у Степанівці пошкоджено 3 будинки, гараж і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

Загалом за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 240 людей, у тому числі 45 дітей.