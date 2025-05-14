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Філашкін: на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Лише в Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей.

Філашкін: на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

У Донецькій області розширили зону евакуації сімей з дітьми, зокрема ідеться про Дружківську громаду. 

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Було прийнято рішення про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми: в одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей. Обстановка в області найскладніша — лише за добу ворог обстріляв 2631 раз населені пункти області", — каже Філашкін.

Гуманітарна ситуація у прифронтових громадах дуже складна, евакуація дітей з Донеччини триває.

Під постійними обстрілами перебувають Костянтинівска, Мирноград, Дружківка, Покровськ та інші прифронтові населені пункти. 
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