Філашкін: на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Лише в Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей.

У Донецькій області розширили зону евакуації сімей з дітьми, зокрема ідеться про Дружківську громаду.

Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Було прийнято рішення про розширення зони примусової евакуації сімей з дітьми: в одній тільки Олексієво-Дружківці зараз перебувають близько 40 дітей. Обстановка в області найскладніша — лише за добу ворог обстріляв 2631 раз населені пункти області", — каже Філашкін.

Гуманітарна ситуація у прифронтових громадах дуже складна, евакуація дітей з Донеччини триває.

Під постійними обстрілами перебувають Костянтинівска, Мирноград, Дружківка, Покровськ та інші прифронтові населені пункти.