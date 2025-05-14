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Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулися 83 бойові зіткнення

На Покровському напрямку росіяни здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій.

Генштаб ЗСУ: на фронті вже відбулися 83 бойові зіткнення
військова техніка українців
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 14 травня відбулися 83 бойові зіткнення на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Від вогню російської артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Сергіївське Чернігівської області; Порозок, Славгород, Степок, Дмитрівка, Хлібороб Сумської області.

Атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, ще один бій наразі триває.

На Куп’янському українці відбивають штурм поблизу Глушківки.

На Лиманському загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції наших військ поблизу Нової Кругляківки, Лозової, Новоєгорівки, Греківки, Колодязів, Ямполівки та в напрямку Григорівки. Два з них ще продовжуються.

Війська окупантів шукають слабкі місця в українській обороні поблизу Білогорівки на Сіверському напрямку. Успішно відбили дві ворожі атаки.

На Краматорському окупанти сім разів намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру, Григорівки, Білої Гори та Курдюмівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому наші оборонці відбили 15 штурмових дій агресора. Противник намагався просуватися вперед в районах Торецька, Кримського та Диліївки.

На Покровському російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, ще два боєзіткнення тривають дотепер. Авіаударів КАБами зазнали Покровськ, Філія, Звірове, Дачне.

На Новопавлівському ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль та Вільне Поле. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Високому.

На Оріхівському наші оборонці відбили два ворожі штурми в районі Степового.

На Придніпровському загарбники один раз намагалися  просуватись до позицій українських підрозділів, отримали відсіч.

На Курському відбулися три боєзіткнення, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав 4 авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, та здійснив 140 артилерійських обстрілів.
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