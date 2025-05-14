Британська розвідка показала наслідки вибухів боєприпасів на російському складі у Володимирські області

На складі зберігалося близько 105 тисяч тонн різноманітних боєприпасів.

Наприкінці квітня через недбале поводження з боєприпасами, сталися вибухи на великому арсеналі у Володимирській області РФ, внаслідок яких було втрачено близько 105 тисяч тонн різноманітних боєприпасів.

Про це пише британська розвідка.

Відомо, що 22 квітня на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Володимирській області сталися масштабні вибухи. На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, детонують боєприпаси. У прилеглих районах перекрили дороги та розпочали евакуацію населення.

На ворожому об’єкті зберігали близько 105 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети, снаряди РСЗВ, елементи ЗРК С-300, а також тактичні ракети "Точка-У".