Британська розвідка показала наслідки вибухів боєприпасів на російському складі у Володимирські області

Наприкінці квітня через недбале поводження з боєприпасами, сталися вибухи на великому арсеналі у Володимирській області РФ, внаслідок яких було втрачено близько 105 тисяч тонн різноманітних боєприпасів.
Про це пише британська розвідка.
Відомо, що 22 квітня на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Володимирській області сталися масштабні вибухи. На об’єкті спалахнула масштабна пожежа, детонують боєприпаси. У прилеглих районах перекрили дороги та розпочали евакуацію населення.
На ворожому об’єкті зберігали близько 105 тисяч тонн боєприпасів, зокрема, ракети, снаряди РСЗВ, елементи ЗРК С-300, а також тактичні ракети "Точка-У".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - May 14 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 14, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/r0r7GqjFbQ #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R39Zn4C821