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Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за пропозицію посередництва у відновленні миру

"Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль". 

Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за пропозицію посередництва у відновленні миру
Володимир Зеленський
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі. 

"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей. Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль", - написав Зеленський у соцмережі X.

"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - додав президент. 
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