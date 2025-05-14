Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за пропозицію посередництва у відновленні миру

Президент Володимир Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV за його пропозицію посередництва у відновленні миру у всьому світі.
"Вдячний Його Святості Папі Леву XIV за мудрі слова про готовність Святого Престолу взяти на себе роль посередника у відновленні миру в усьому світі. Мир - це найзаповітніше бажання мільйонів наших людей. Ми сподіваємося на відновлення гідного миру і докладаємо для цього всіх зусиль", - написав Зеленський у соцмережі X.
"Цінуємо мудру заяву Понтифіка й підтверджуємо нашу відданість реальним мирним зусиллям, включно з повним припиненням вогню та особистою зустріччю на найвищому рівні між Україною та Росією", - додав президент.
- Нещодавно на зустрічі з представниками Східних Католицьких Церков Папа Римський Лев XIV заявив, що Ватикан готовий надати майданчик для переговорів лідерам країн, що воюють.
- Раніше Понтифік звинуватив Росію в імперіалістичному вторгненні в Україну та злочинах проти людяності.
- Він також повідомив, що планує відвідати Україну.