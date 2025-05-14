Катар уклав рекордний контракт із Boeing під час візиту Трампа

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення контракту між Катаром і компанією Boeing на постачання 160 літаків на суму $200 млрд.

Угоду підписали в Досі під час візиту американського президента до Перської затоки, передає Reuters.

На церемонії укладення договору були присутні Трамп та емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. За словами президента США, угода стала «найбільшим замовленням літаків в історії Boeing».

«Це більш ніж 200 мільярдів доларів, але лише вартість самих літаків — 160 мільярдів. Це фантастика. Тож це рекорд, Келлі, і вітаю Boeing. Випускайте ці літаки», — сказав Трамп, звертаючись до генеральної директорки компанії Келлі Ортберг, яка, за його словами, також підтвердила рекордний характер замовлення.