Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
ГоловнаСвіт

Катар уклав рекордний контракт із Boeing під час візиту Трампа

Ідеться про постачання 160 літаків на суму $200 млрд. 

Катар уклав рекордний контракт із Boeing під час візиту Трампа
Boeing 787
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення контракту між Катаром і компанією Boeing на постачання 160 літаків на суму $200 млрд. 

Угоду підписали в Досі під час візиту американського президента до Перської затоки, передає Reuters.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На церемонії укладення договору були присутні Трамп та емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. За словами президента США, угода стала «найбільшим замовленням літаків в історії Boeing».

«Це більш ніж 200 мільярдів доларів, але лише вартість самих літаків — 160 мільярдів. Це фантастика. Тож це рекорд, Келлі, і вітаю Boeing. Випускайте ці літаки», — сказав Трамп, звертаючись до генеральної директорки компанії Келлі Ортберг, яка, за його словами, також підтвердила рекордний характер замовлення.

  • 13 травня президент США і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підписали низку двосторонніх угод, спрямованих на поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами. У результаті загальний обсяг зобов’язань Аравії перед Штатами оцінюється у $600 мільярдів, з яких $142 мільярди припадає на оборонне партнерство.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies