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У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців. Їх підозрюють у намірі вчинити диверсії на замовлення РФ

За даними прокуратури, чоловіки планували відправити з Німеччини одержувачам в Україні посилки з вибуховими пристроями.

У Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців. Їх підозрюють у намірі вчинити диверсії на замовлення РФ
Ілюстративне фото

Федеральна прокуратура Німеччини затримала трьох громадян України, які, імовірно, мали вчинити підпали та вибухи у вантажному транспорті у Німеччині на замовлення Росії. Арешти здійснили 9-13 травня в Німеччині та Швейцарії, передає DW. 

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За даними прокуратури, чоловіки планували відправити з Німеччини одержувачам в Україні посилки з вибуховими пристроями, які могли б спалахнути під час транспортування. Для того, щоб розвідати маршрути транспортування, один із них, як стверджується, відправив в Кельн дві пробні посилки, у яких, окрім іншого, містилися GPS-трекери.

Відомство наводить імена підозрюваних: Євген Б., Данило Б. і Владислав Т.

Владислава Т. та Данила Б. затримали в Кельні та Констанці відповідно, наразі вони перебувають під вартою. Ще одного підозрюваного - Євгена Б., затриманого у швейцарському кантоні Тургау, доправлять у Німеччину.
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