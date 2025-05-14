ОВА: у Покровську попри критичну ситуацію, залишаються понад 1910 цивільних

У прифронтовому місті Покровськ Донецької області попри складну ситуацію та постійні обстріли, досі залишаються 1912 цивільних. У місті також працюють деякі крамниці і є лікар-терапевт.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише Укрінформ.

"Зараз у місті Покровську знаходяться 1912 людей, а в громаді 3,5 тисячі. Працюють деякі продуктові крамнички, є свердловини з технічною водою, є точки роздачі, є лікар-терапевт, якому волонтери привозять ліки... Працюють кілька аптек", — каже Філашкін.

За словами очільника ОВА, заїжджати у місто дуже небезпечно і без допомоги українських військових туди нічого неможливо завезти.

"Наші волонтери тільки завдяки злагодженим діям наших захисників це у певний час роблять, коли є така можливіст (заїхати у місто, -ред.) Тому що ворог кожного дня розстрілює FPV-дронами, ці дрони на оптоволокні, тому їх засоби РЕБ майже не беруть. Саме тому заїжджати у міста, наближені до лінії фронту, дуже важко і складно", — додає Філашкін.