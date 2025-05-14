Росія з початку року 217 разів закривала аеропорти через атаку безпілотників, - ЗМІ

У середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько 1 млрд рублів.

З початку року російські аеропорти 217 разів припиняли роботу через загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомляє "Нова газета Європа" з посиланням на дані Росавіації та повідомлення ЗМІ.

Видання порахувало, що в середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що мало призвести до втрати авіаперевізниками близько 1 млрд рублів.

Кількість випадків застосування плану "Килим" (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) з початку року перевершує аналогічні випадки за весь 2023-й та 2024-й роки разом (58 та 91 відповідно).

Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року ЗМІ нарахували не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу безпілотників.

У 2023-2024 роках небо закривали переважно в Москві та Казані. Однак, цього року польоти припиняли вже на більшій частині заходу Росії - від Саратова та Волгограда до Нижнього Новгорода та Пензи.