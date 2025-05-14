Reuters: Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула 16 травня

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетять до Стамбула 16 травня.
Про це Віткофф заявив журналістам під час візиту у Катар, пише Reuters.
Віткофф підтвердив, що він разом з Рубіо у п'ятницю, 16 травня, вирушать до Стамбулу на переговори між Україною та Росією.
За словами спецпредставника, поки що неясно, чи буде президент РФ Володимир Путін присутній на запланованих перемовинах.
Зустріч Росії і України в четвер
- Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина.
- Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.
- Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним.
- Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова.
- Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент.
- У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів.