Reuters: Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула 16 травня

Віткофф зауважив, що поки що неясно, чи буде Путін присутній на перемовинах.

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетять до Стамбула 16 травня.

Про це Віткофф заявив журналістам під час візиту у Катар, пише Reuters.

Віткофф підтвердив, що він разом з Рубіо у п'ятницю, 16 травня, вирушать до Стамбулу на переговори між Україною та Росією.

За словами спецпредставника, поки що неясно, чи буде президент РФ Володимир Путін присутній на запланованих перемовинах.

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