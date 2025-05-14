Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Шахи: Ганна Музичук зберігає лідерство на останньому етапі Гран-прі
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ призупиняє оплати 36 медичним закладам (перелік)
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Про неназвані американські ракети від Німеччини
Про неназвані американські ракети від Німеччини
ГоловнаСвіт

Reuters: Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула 16 травня

Віткофф зауважив, що поки що неясно, чи буде Путін присутній на перемовинах.

Reuters: Віткофф і Рубіо прилетять до Стамбула 16 травня
Віткофф і Рубіо
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетять до Стамбула 16 травня.

Про це Віткофф заявив журналістам під час візиту у Катар, пише Reuters.

Віткофф підтвердив, що він разом з Рубіо у п'ятницю, 16 травня, вирушать до Стамбулу на переговори між Україною та Росією. 

За словами спецпредставника, поки що неясно, чи буде президент РФ Володимир Путін присутній на запланованих перемовинах.

Зустріч Росії і України в четвер

  • Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина.
  • Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.
  • Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним.
  • Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова.
  • Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент.
  • У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів.
Теми: , , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies