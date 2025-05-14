Reuters: на півдні Іспанії горить склад хімічних речовин

На півдні Іспанії біля Севільї спалахнула масштабна пожежа на складі хімічних речовин. Влада міста закликала мешканців залишатися вдома.

Про це пише Reuters.

Речник регіональних служб екстреної допомоги повідомив, що вони отримали сотні дзвінків про пожежу в промисловому парку La Red в Алькала-де-Гвадейра, приблизно за 16 км на південний схід від Севільї.

Зазначається, що працівники складу, що належить місцевому дистриб’ютору хімічних речовин Plainsur, повідомили, що всіх їх знайшли, ніхто не постраждав і не залишився заблокованим всередині.

Тим часом мерія міста попросила приблизно 77 000 жителів муніципалітету не виходити на вулицю, зачинити вікна та двері, оскільки незрозуміло, наскільки токсичним був сам дим від полум’я.

Прилеглі склади також були евакуйовані

На своєму вебсайті Plainsur серед своїх продуктів пропонує легкозаймисті сполуки, такі як етилен, толуол і промислові розчинники.