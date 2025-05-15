Норвегія до кінця року передасть Україні всі обіцяні F-16, - міністр оборони

Частину літаків уже доставлено, але їхня кількість не розголошується.

Міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що всі обіцяні Україні літаки F-16 будуть поставлені до кінця 2025 року.

Про це повідомляє NRK.

За словами Сандвіка, частину літаків уже доставлено, але їхня кількість не розголошується з міркувань безпеки.

"Пожертвування норвезьких F-16 відбувається за планом, але через занепокоєння щодо оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо розголошувати, скільки норвезьких літаків було передано", - зазначив міністр.

Сандвік також нагадав, що минулого року уряд також збільшив підтримку Повітряних сил України на 1,3 мільярда норвезьких крон.

"Завдяки цьому гранту Норвегія робить внесок у покращення протиповітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції протиповітряної оборони", - додав він.

Нагадаємо, що в квітніНорвегія також приєдналася до Коаліції дронів для України.