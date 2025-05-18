У Португалії проходять парламентські вибори, — Reuters

Це треті вибори до парламенту за останні три роки.

18 травня у Португалії проходять вже треті за останні три роки вибору до парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Недільне голосування оголосили лише через рік після початку роботи правоцентристського уряду меншості й після того, як прем’єр-міністр Луїш Монтенегро у березні не зміг отримати довіру парламенту на голосуванні, яке сам запропонував у відповідь на сумніви опозиції в його чесності через діяльність консалтингової фірми його родини.

Монтенегро заперечує будь-які правопорушення, а більшість опитувань громадської думки показали, що виборці також відкидають критику опозиції.

18 травня у країні виборчі дільниці будуть відкриті з 8:00 до 19:00 (з 10:00 до 21:00 за Києвом), а перші дані екзитполів очікуються з 20:00 (22:00 за київським часом).

На виборах домінують питання житла та імміграції, відбуваються після десятиліття нестійких урядів, лише один із яких мав парламентську більшість, але який усе ж розпався на середині свого терміну минулого року.

Опитування громадської думки показують, що Демократичний альянс (ДА) Монтенегро отримає найбільше голосів і, ймовірно, на кілька місць більше, ніж на попередніх виборах у березні минулого року, але знову ж таки не матиме парламентської більшості.

Головний суперник ДА лівоцентристська Соціалістична партія, згідно з опитуванням громадської думки Radio Renascenca, набирає близько 26%, поступаючись ДА із понад 32%.

Один із авторитетних португальських політологів Антоніо Коста Пінто сказав, що новий парламент буде схожим на попередній і неможливо передбачити, як довго протримається сформований ним уряд, оскільки це залежить від низки факторів, починаючи від міжнародної ситуації і закінчуючи здатністю ДА досягати домовленостей з іншими партіями.

"Єдиний сумнів полягає в тому, чи сформує ДА новий уряд меншості... чи він сформує поствиборчу коаліцію з Ліберальною ініціативою, навіть якщо ця коаліція не гарантує абсолютної більшості", – сказав Пінто.

Багато аналітиків вважають Ліберальну ініціативу і Демократичний Альянс природними партнерами, але показники Ліберальної ініціативи в опитуваннях протягом усієї кампанії були недостатніми для того, щоб потенційний альянс між ними отримав більшість у 116 місць у 230-місному парламенті, що вимагає щонайменше 42% голосів.

Явка виборців у Португалії зазвичай низька, і деякі політологи висловили стурбованість тим, що цього року вона може бути ще нижчою через втому від виборів.

Ультраправа партія "Чега", з якою Монтенегро відмовляється від будь-яких угод, посідає в опитуваннях третє місце із близько 18%, що подібно до її результату минулого року, хоча проблеми зі здоров’ям її харизматичного лідера Андре Вентури в останню хвилину можуть вплинути на результат.