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ЗМІ: Мерц вважає, що Італія має більше долучатися до врегулювання війни РФ проти України

Італія є "незамінним стратегічним партнером".

ЗМІ: Мерц вважає, що Італія має більше долучатися до врегулювання війни РФ проти України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Італія повинна відігравати більшу роль у зусиллях щодо врегулювання війни РФ проти України.

Про це пише DW з посиланням на заяву канцлера.

Відповідну думку Фрідріх Мерц сказав після зустрічі з італійською прем'єркою Джорджею Мелоні у Римі.

"Ми погодилися, що Італія тут повинна відігравати певну роль", — сказав він і заявив, що найближчими днями проведе переговори з іншими європейськими партнерами.

"Ми не повинні дозволити розділити себе в Європейському Союзі. Тут немає членів першого або другого сорту", – додав канцлер.

Мерц наголосив, що Італія є "незамінним стратегічним партнером".

  • Візит німецького канцлера відбувся після того, як повідомлення в ЗМІ про те, що німецький уряд принизив важливість дипломатії з Італією, викликало ажіотаж у Римі.
  • У четвер консервативна німецька щоденна газета Die Welt повідомила, що в ранньому проєкті коаліційної угоди нового німецького уряду Італія була зазначена як важливий партнер і член розширеної європейської осі, поряд з Францією та Польщею. Однак в остаточній угоді Рим більше не згадується в цьому контексті.
  • За інформацією газети, лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН), партнер Мерц у коаліції, наполягала на цій зміні.
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