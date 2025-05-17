НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Мерц: питання передачі ракет Taurus Україні більше не обговорюється в уряді Німеччини
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
Україна і Росія провели переговори у Стамбулі (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Швеції помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві

Адвокат померлого відмовився коментувати причину смерті чоловіка.

У Швеції помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві
Фото: Pixabay

У Швеції помер дипломат, якого нещодавно допитувала поліція за підозрою у шпигунстві. Про це пише Reuters з посиланням на адвоката померлого.

Шведська служба безпеки SAPO затримала чоловіка в неділю та тримала його на допиті до середи, після чого його звільнили, хоча він залишався під слідством, повідомила прокуратура країни.

Адвокат дипломата Антон Странд відмовився коментувати причину смерті чоловіка.

Поліція повідомила щоденній газеті Svenska Dagbladet, що вони розпочали розслідування смерті, але “немає підозр у скоєнні злочину”.

Support LB.ua

Чоловік заперечував будь-які правопорушення та подав скаргу на поліцію щодо ведення справи, сказав Странд. Він також звернувся за медичною допомогою після звільнення з-під варти.

Громадський мовник SVT повідомив, що дипломат служив у кількох шведських посольствах, і що SAPO розслідує можливий зв'язок з відставкою радника уряду з національної безпеки минулого тижня.

Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило смерть одного з його співробітників, але відмовилося від подальших коментарів.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies