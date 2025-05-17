У Швеції помер дипломат, підозрюваний у шпигунстві

У Швеції помер дипломат, якого нещодавно допитувала поліція за підозрою у шпигунстві. Про це пише Reuters з посиланням на адвоката померлого.

Шведська служба безпеки SAPO затримала чоловіка в неділю та тримала його на допиті до середи, після чого його звільнили, хоча він залишався під слідством, повідомила прокуратура країни.

Адвокат дипломата Антон Странд відмовився коментувати причину смерті чоловіка.

Поліція повідомила щоденній газеті Svenska Dagbladet, що вони розпочали розслідування смерті, але “немає підозр у скоєнні злочину”.

Чоловік заперечував будь-які правопорушення та подав скаргу на поліцію щодо ведення справи, сказав Странд. Він також звернувся за медичною допомогою після звільнення з-під варти.

Громадський мовник SVT повідомив, що дипломат служив у кількох шведських посольствах, і що SAPO розслідує можливий зв'язок з відставкою радника уряду з національної безпеки минулого тижня.

Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило смерть одного з його співробітників, але відмовилося від подальших коментарів.