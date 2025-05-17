Законопроєкт Трампа про податки провалився в Конгресі

Конгрес США у п'ятницю провалив процедурне голосування за законопроєкт щодо податкової політики, який був ініційований Білим домом.

Як пише BBC, п'ятеро республіканців приєдналися до усіх членів Демократичної партії, щоб висловитися проти документа, який президент Дональд Трамп активно просував як своє "велике і прекрасне" досягнення.

Однопартійці глави держави висловили незадоволення тим, що зниження податків не супроводжується достатньою кількістю заходів щодо скорочення бюджетних витрат - наприклад, зменшення фінансування програми медичного страхування Medicaid.

Трамп вихвалявся тим, що законопроєкт передбачає продовження податкових послаблень, які він запровадив ще під час першої своєї каденції, а також включає декілька нових - як-от зняття оподаткування чайових. Проте демократи наполягають, що президентська ініціатива допомагає лише заможним американцям.