Саудівська Аравія та Катар виплатили борг Сирії перед Світовим банком

Світовий банк заявив, що Саудівська Аравія та Катар виплатили 15,5 млн доларів, які Сирія йому заборгувала.

Про це повідомляє AP.

“Ми раді, що погашення заборгованості Сирії дозволить Групі Світового банку відновити співпрацю з країною та задовольнити потреби сирійського народу в розвитку”, - йдеться у заяві Світового банку.

Також Світовий банк повідомив, що перший проєкт у відновленні взаємодії з Сирією зосереджений на доступі до електроенергії.

За оцінками ООН, у бідності живуть 90% сирійців. При цьому державна електроенергія постачається лише дві години на день. Таким чином мільйони сирійців не можуть дозволити собі платити за послуги приватних генераторів або встановлювати сонячні панелі.

У березні Катар почав постачати природний газ до Сирії через Йорданію, щоб полегшити тривалі перебої з електроенергією.