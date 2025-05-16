США планують переговори щодо скорочення своїх військ у Європі

Сполучені Штати розпочнуть переговори з європейськими союзниками про можливе скорочення чисельності своїх військ у Європі наприкінці 2025 року.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер під час конференції з безпеки в Естонії, передає Reuters.

«Нічого не визначено. Але щойно ми ухвалимо рішення, ці переговори відбудуться у рамках НАТО», — сказав Вітакер.

За його словами, переговори розпочнуться після саміту НАТО в Гаазі, запланованого на червень. «Ми збираємося розпочати ці переговори наприкінці року... Усі наші союзники готові до цього», — зазначив посол.

Вітакер підкреслив, що США узгоджуватимуть усі зміни з союзниками, аби уникнути прогалин у системі безпеки.

«Ми вже понад 30 років розглядаємо можливість скорочення військової присутності в Європі. Президент Трамп сказав: досить, це станеться, і станеться зараз. Це буде впорядковано, але ми більше не терпітимемо зволікань», - наголосив дипломат.

Такі заяви посилюють занепокоєння щодо прихильності США до НАТО, особливо на тлі погроз Дональда Трампа не захищати членів Альянсу, які витрачають недостатньо на оборону, та його небажання продовжувати підтримку України.

Втім Вітакер наголосив, що Штати залишаються в НАТО: «Ми залишаємося в цьому Альянсі. Ми будемо великим другом і великим союзником».

Він також застеріг Євросоюз від обмеження участі неєвропейських компаній у закупівлях оборонної продукції, заявивши, що це може зашкодити сумісності НАТО, уповільнити переозброєння Європи, підвищити витрати і стримати інновації.