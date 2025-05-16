Туреччина відпустила шведського журналіста, затриманого за "наклеп на Ердогана"

Туреччина відпустила шведського журналіста Йоакима Медіна, якого звинувачувала у образі турецького президента Ердогана.
Про це повідомив премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
“Важка праця у відносній тиші окупилася. Шведський журналіст Йоаким Медін повертається з Туреччини до Швеції. Він приземлиться за кілька годин”, - написав Крістерссон.
Він подякував співробітникам МЗС Швеції, а також європейським колегам, які допомогли в цьому процесі.
- Шведського журналіста Йоакіма Медіна у Туреччині визнали винним у образі президента Ердогана.
- Медіна засудили до 11 місяців ув'язнення, водночас покарання у вигляді ув'язнення відбуватиметься лише у випадку, якщо його буде визнано винним у інших злочинах.
- Звинувачення Йоакіма Медіна у тероризмі залишається. Це обвинувачення можуть розглядати декілька місяців.
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Шведський журналіст Кай Йоакім Медін був ув’язнений за звинуваченням у тероризмі в кінці березня. Він перебував у Туреччині, щоб висвітлювати протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.