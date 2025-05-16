Якщо російська делегація у Стамбулі не погодиться припинити вогонь, це означатиме, що Росія далі затягує дипломатію.

В албанський Тирані нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, участь в якому бере і український президент Володимир Зеленський.

Гостей приймає прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Президент Євроради Антоніу Кошта, коментуючи захід, сказав, що лідери з усього континенту прибули, аби "сформувати майбутнє, що ґрунтується на мирі, єдності та спільних амбіціях".

Honoured to attend the European Political Community Summit hosted by @ediramaal in Tirana.



Leaders from across the continent are coming together to shape a future rooted in peace, unity, and shared ambition. #EPC pic.twitter.com/X2cPfA1S1Q — António Costa (@eucopresident) May 16, 2025

Президент Зеленський у виступі нагадав, що учора перебував в Анкарі і очікував там на Путіна, щоб провести з ним прямі переговори.

"Я був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі та Стамбулі. І не лише до зустрічі, а до вирішення важливих питань. Але він не погодився ні на що. Ви можете бачити, що російська делегація, яка прибула в Стамбул, дуже низького рівня. Ніхто з них не є тим, хто ухвалює рішення", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна прагне повного припинення вогню. Якщо російська делегація не може погодитися навіть на це, то буде на 100 % ясно, що Путін продовжує підривати дипломатію.

"Українська делегація уповноважена на ухвалення рішень", – підкреслив він.