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Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти наголосив на готовності прямої розмови з Путіним

Якщо російська делегація у Стамбулі не погодиться припинити вогонь, це означатиме, що Росія далі затягує дипломатію. 

Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти наголосив на готовності прямої розмови з Путіним
Фото: António Costa у X

В албанський Тирані нині проходить саміт Європейської політичної спільноти, участь в якому бере і український президент Володимир Зеленський.

Гостей приймає прем'єр-міністр Албанії Еді Рама. Президент Євроради Антоніу Кошта, коментуючи захід, сказав, що лідери з усього континенту прибули, аби "сформувати майбутнє, що ґрунтується на мирі, єдності та спільних амбіціях".

Президент Зеленський у виступі нагадав, що учора перебував в Анкарі і очікував там на Путіна, щоб провести з ним прямі переговори. 

"Я був готовий до прямої зустрічі з Путіним в Анкарі та Стамбулі. І не лише до зустрічі, а до вирішення важливих питань. Але він не погодився ні на що. Ви можете бачити, що російська делегація, яка прибула в Стамбул, дуже низького рівня. Ніхто з них не є тим, хто ухвалює рішення", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна прагне повного припинення вогню. Якщо російська делегація не може погодитися навіть на це, то буде на 100 % ясно, що Путін продовжує підривати дипломатію. 

"Українська делегація уповноважена на ухвалення рішень", – підкреслив він. 
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