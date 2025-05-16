Reuters: Індія планує скоротити водопостачання Пакистану, збільшивши забір з Інду

Індія розглядає варіант значного збільшення обсягів забору води з великої річки Інд, яка живить пакистанські ферми нижче за течією.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, такі заходи Нью-Делі планує у відповідь на напад на туристів у квітні, у якому Індія звинувачує Ісламабад.

Видання пише, що після нападу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді наказав чиновникам пришвидшити планування та виконання проектів на річках Ченаб, Джелум та Інд. Це – три водойми у системі Інду, призначені переважно для використання Пакистаном.

Зараз обговорюють один із ключових планів, який передбачає подовження до 120 км каналу Ранбір на річці Ченаб, що проходить через Індію до Пенджабу, сільськогосподарського центру Пакистану. Канал був побудований у 19 столітті, задовго до підписання договору 1960 року.

Індії дозволено забирати обмежену кількість води з Ченабу для зрошення, але розширений канал, будівництво якого, за словами експертів, може зайняти роки, дозволить відводити 150 кубічних метрів води на секунду. Зараз цей показник становить близько 40 кубічних метрів.

Деталі обговорень індійського уряду щодо розширення Ранбіру раніше не повідомлялися. За словами одного з джерел, обговорення розпочалися минулого місяця та тривають навіть після припинення вогню.

Також разом із планами розширення каналу Ранбір, Індія розглядає проекти, які, ймовірно, зменшать потік води до Пакистану з річок, виділених цій країні. У одному із урядових документів, з яким ознайомилося агентство, розглядають плани іригації. Там пропонується, щоб вода з Інду, Ченабу та Джелуму "потенційно розподілялася по річках" у трьох північних штатах Індії.

Один із співрозмовників видання сказав, що цей план склали після нападу у Кашмірі.

Нью-Делі також створив список гідроенергетичних проєктів на території Джамму та Кашміру, які, як він сподівається, збільшать потужність до 12 000 мегават, порівняно з нинішніми 3360 МВт. Список, який було створено міністерством енергетики та з яким ознайомилося агентство Reuters, не був датований. Людина, знайома з документом, сказала, що він був створений до інциденту в Кашмірі, але активно обговорюється урядовцями.

Перспективні проєкти також включають дамби, які можуть забезпечити зберігання великих обсягів води. Якщо їх побудують, це стане першим подібним проєктом Індії в річковій системі Інду.

Згідно з документом міністерства енергетики, Індія визначила щонайменше п'ять можливих проєктів зберігання води, чотири з яких розташовані на притоках Ченаб та Джелум.