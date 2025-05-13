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Моді у зверненні до нації пригрозив Пакистану новими ударами

Перемир'я, погоджене за посередництва США, триває.

Моді у зверненні до нації пригрозив Пакистану новими ударами
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше після початку збройного протистояння з Пакистаном звернувся до нації.

Як пише BBC, очільник уряду заявив, що "не час для війни, але й не час для терору". Моді пообіцяв "серйозну відповідь" у разі, якщо Індія стане ціллю для терористичних атак.

Політик додав, що "терор та торговельні перемовини не можуть відбуватися одночасно", вочевидь, натякаючи на позицію Сполучених Штатів, які для припинення конфлікту пригрозили обом країнам припинити економічні відносини.

Моді також сказав, що "вода та кров не можуть тексти одночасно", натякаючи на можливість повторного перекриття води для Пакистану.

У понеділок військові двох держав погоджували останні деталі мирної домовленості, яка передбачає відведення армій від кордонів. Індія також заявила про відкриття 32 цивільних аеропортів, які раніше припиняли роботу з безпекових міркувань.
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